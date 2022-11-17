سولاف فواخرجي ضيفة برنامج «التاسعة» مع شافكي المنيري على التليفزيون المصري

تحل الممثلة السورية سولاف فواخرجي ضيفة على برنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامية شافكي المنيري، والمذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، مساء اليوم الخميس.

وتتحدث فواخرجي عن آخر أعمالها الفنية، وتكشف عددا من الأسرار لأول مرة، ما يأتي بالتزامن مع فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، الذي شهد حضورا لافتا للممثلة السورية، والتي حرصت فواخرجي على التواجد في فعاليات الدورة الـ44 للمهرجان.