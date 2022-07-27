سلاف فواخرجي ووائل رمضان يتبادلان عبارات الغزل.. ومتابعون: ارجعوا لبعض

تبادلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، وزوجها السابق وائل رمضان، عبارات الغزل والغرام فيما بينهما، على أثر قيام الأخير بتهنئتها بمناسبة عيد ميلادها، متغزلًا في جمالها ورقة قلبها، الأمر الذي جعلها ترد عليه بدعواتها الطيبة له.

وائل رمضان يتغزل في سلاف فواخرجي بمناسبة عيد ميلادها

وكانت سلاف فواخرجي، قد أعلنت في شهر أبريل الماضي انفصالها عن زوجها المخرج وائل رمضان، إلا أن الأخير فجرّ مفاجأة بتأكيده أنه رغم انفصالهما إلا أنهما يعيشان في نفس المنزل، خصوصًا أن الطلاق لم يتم بعد.

ونشر وائل رمضان صورة تجمعه بها، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موجهًا رسالته لها بقوله: «سلاف الغالية على قلبي وكتير كانوا زمان المحبين يبعتوا رسائل ورقها من الخارج أزرق وأحمر ويعطروها والمحبوبين يبوسوا المكتوب كتير قبل ما يفتحوها وكانت تتعطر بالكولونيا المتوفرة».

واستطرد: «هيك كان زمان، أنا بحن لهديك الأيام وكتير وبحس إنِ هونيك مش هون، بس حتى هى قتلوها فينا وصارت حلم، واليوم مع إنِ حبيتك بأول عيد ميلاد إلك التقينا فيه سوا، بتمنى من قلبي تكونِ مبسوطة وبصحة وعافية ورضا وسلام، وأيامك كلها حلوة متلك ومتل روحك الدافية، ويصير اللي بتحبيه متل ما بتحلمي وأكتر يا أم الحمزة والعلي».

سلاف فواخرجي: الله يحميك أبا الحمزة وعلي

وردت سلاف فواخرجي على كلماته بتأكيد احترامها له بقولها: «قلبك النظيف هو الذي يرسم الزمان ويعطر الأيام والـ هون والـ هنيك، ورح تبقى حاضر، من أول عيد ميلاد لآخر يوم، الله يحميك أبا الحمزة وعلي».

وتفاعل عدد من متابعيهم مع كلماتهم، وطالبوا بضرورة عودتهم إلى حياتهم مجددًا بعيدًا عن الانفصال، طالما يكنان كل هذا الحب لبعضهما البعض، ومازحهما عدد من جمهورهما بتأكيدهم على أنهم مستعدون للعب دور الوسيط فيما بينهما.