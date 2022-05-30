فقدان بصر وطلاق وحقنة بالخطأ.. سلاف فواخرجي مُثيرة للجدل دائما

تصدرت الفنانة سولاف فواخرجي تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب تصريحاتها الجريئة سواء عن حياتها الشخصية أو العملية، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز تلك التصريحات:

فقدان بصر

كشفت الفنانة سلاف فواخرجي عن تعرضها لفقدان بصر لمدة ساعة كاملة بسبب إصابتها أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية التي تشارك فيها، وتصور المشاهد الخاصة بها خلال هذه الفترة.

قالت الفنانة سلاف فواخرجي لـ«الوطن» إنها كانت تصور مشاهدها في مسلسل عنبر 6 الذي بدأ عرضه خلال هذه الفترة على إحدى المنصات الإلكترونية وأثناء التصوير فوجئت بسقوط السقف المركب في الديكور بالكامل عليها.

وكشفت الفنانة سلاف فواخرجي عن أن الديكور سقط على رأسها ووجهها وهذا تسبب في فقدانها للبصر لمدة ساعة كاملة.

طلاق

أعلنت الفنانة سولاف فواخرجي، انفصالها عن زوجها، وذلك من خلال كلمات مؤثرة كتبتها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وجهت من خلالها كلمة شكر له.

وقالت سلاف فواخرجي: «أقرأ في تصريف كلمة الفِصام، انفصمت العُرْوةُ انقطعت وانحلَّت اِنْفَصَمَ ظَهْرُهُ اِنْصَدَعَ، اِنْفَصَمَ الإِناءُ أي اِنْكَسَرَ دونَ فَصْل وانْفَصَمَ المطَرُ أي انقطع وأقلع».

حقنة بالخطأ

قالت سلاف فواخرجي في تصريحات تليفزيونية كواليس حصولها على حقنة بالخطأ: «كان لدي مشهد أظهر فيه لدي شلل في وجهي، وكنت أتحدث مع الماكيرة، وقالت لي إنه من الممكن أن يعطيني الطبيب حقنة في رقبتي، تعطيني تخديرا نصفيا، وتساعدني في المشهد حتى أظهر بشكل حقيقي».

وتابعت: «أنا كنت سأمثل المشهد، لكن بعدما سمعت هذا الكلام شعرت بالتحدي، وقررت ألا أخاف، وأن آخذ الحقنة، شعرت بالخوف، وجاءت والدتي وزوجي وائل رمضان، واتفقت مع المخرج ألا أعيد المشهد، لأن مفعول الحقنة يستمر لمدة ساعتين».

أضافت: «أخذت الحقنة ومرت بسلام وصورت المشهد، لكن التخدير لم يستمر إلا ربع ساعة فقط من شدة توتري، الطبيب صدم مما حدث، لأن التخدير يستمر أكثر من ذلك، وكان من الممكن أن تتسبب هذه الحقنة في حدوث شيء لي حتى الموت».