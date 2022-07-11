سلاف فواخرجي ووائل رمضان.. قصة حب انتهت بالانفصال والحياة في منزل واحد

تصدر اسم «سلاف فواخرجي ووائل رمضان»، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد إعلان الفنان وائل رمضان أنه يعيش في نفس البيت برفقة زوجته الفنانة سلاف فوخراجي رغم انفصالهما.

وقال «رمضان»، خلال حلوله ضيفا على برنامج «شو القصة»، مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات إنه يعيش مع سلاف في نفس المنزل وأنه لم يتم الطلاق بعد، حيث أن الثنائي قررا الانفصال عن بعضهما البعض ولكنهما لم يتخذا حتى الآن قرار الطلاق وهناك إمكانية للعودة به.

بداية العلاقة بين سلاف فواخرجي ووائل رمضان

وكانت بداية العلاقة بين سلاف فواخرجي ووائل رمضان منذ عام 1999، أثناء تصوير مسلسل «الجمل»، الذي شاركا فيه سويًا، ليبدأ منذ ذلك الوقت قصة حب كبيرة جمعتهما على مدار السنوات الماضية، بعد صداقة قوية، وفي ذلك الوقت قام وائل بطلب يدها من والدها حيث ذهب إلى منزلها وقام بتهديد والدها أنه سيجمع جميع الجيران إذا لم يقبل طلبه للزواج منها.

وبالفعل حدث زواج سلاف فواخرجي ووائل رمضان عام 1999 أثناء دراستها في السنة الأخيرة في الجامعة وأنجبت منه ابنيها حمزة وعلي.

انفصال سلاف فواخرجي ووائل رمضان

وعلى الرغم من قصة الحب الكبيرة التي جمعت الثنائي إلا أنهما انفصلا أكثر من مرة، حيث كانت المرة الأولى عام 2004، وفي ذلك الوقت انتشرت كثير من الشائعات أن السبب الرئيسي في انفصالهما، الممثلة السورية كاريس بشار، ثم عادا الثنائي مجددا بعد اجتماعهما في مسرحية لشو الحكي.

وجاء الانفصال الثاني في أبريل عام 2022، عندما أعلنت سلاف انفصالها عن رائل رمضان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حين قالت: وائل صديقي أبو حمزة وعلي شكرا لك إلى يوم الدين وأحبك إلى أبد الآبدين.. الانفصال.