ضبط 3 أطنان أغذية فاسدة و17 منشأة غذائية مخالفة للاشتراطات بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالحسينية، وبلبيس، والقنايات، وصان الحجر، وأبوحماد، والإبراهيمية، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بهذه المراكز والمدن.

المرور المكثف على المنشآت الغذائية

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات ولدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.

ضبط 17 منشأة غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية

وخلال الحملات، تم المرور على أكثر من 150 منشأة غذائية، ما أسفرت عن ضبط 17 منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت بكل من الحسينية وصان الحجر وبلبيس وأولاد صقر، كما تم إغلاق 3 منشآت ببلبيس لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، إضافة لإعدام 3 أطنان و226 كجم مخللات وجبن وأسماك وملح وهوالك دجاج وأغذية مختلفة، بجانب وعصائر وألبان وزيوت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 38 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 105 محاضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة لتلك الإدارات.