إعدام 380 كيلو أغذية وتحرير 27 محضرا في حملة مكبرة بالسويس

يواصل مكتب مراقبة الأغذية التابع للشئون الوقائية، بمديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس حملاته الرقابية التي تستهدف الوقوف على صلاحية وسلامة الغذاء المقدم للمواطنين، حيث جرى إعدام 380 كجم أغذية وغلق منشأتين لتسببها في خطر داهم على الصحة العامة.

سحب 7 عينات وغلق 7 منشآت

أوضح وكيل وزارة الصحة والسكان، أنه جرى 7 عينات لتحليلها بالمعامل خلال حملتين مكبرتين، مع توصية بالغلق الإداري لـ 7 منشآت للعمل بدون ترخيص، مشيراً إلى أن الحملات متواصلة في جميع أرجاء المحافظة تنفيذاً لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس.

إعدام 380 كجم أغذية وتحرير 27 محضر

وتابع وكيل وزارة الصحة بالسويس، في بيان صحفي صدر عن مديرية الشئون الصحية، أن مكتب مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية، نفذ حملتين متتاليتين استهدفتا 15 منشأة تقدم الغذاء للمواطنين، وأسفرت الحملة عن إعدام 380 كجم أغذية متنوعة، وتحرير 27 محضرا جنح، وغلق 7 منشآت لتسببها في خطر داهم على الصحة العامة الأغذية.

المنشآت المستهدفة في 3 أحياء

المنشآت المستهدفة خلال الحملتين بنطاق أحياء الأربعين وعتاقة والسويس، وجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتورة ماري صبحي مدير عام الشئون الوقائية والدكتورة هبة الله فاروق مسؤول مراقبة الأغذية و سيد مصطفى مراقب أول الأغذية.