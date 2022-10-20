إعدام 160 كيلو أغذية وتحرير 11 محضرا في حملة مكبرة بالسويس

واصل مكتب مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة بالسويس، شن حملاته الرقابية على منافذ تداول الغذاء حيث جرى إعدام 165 كيلو أغذية، وتحرير 11 محضرا جنح وغلق منشأتين خلال حملتين.

الحملات تستهدف الاطمئنان على سلامة الغذاء

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، إن تلك الحملات تستهدف الاطمئنان على سلامة الأغذية قبل تقديمها للمواطنين ومتابعة حفظها طبقًا للاشتراطات والمعايير تحت تنفيذاً لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالتشديد علي إحكام الرقابة على الأغذية.

غلق منشأتين وتحرير 11 محضر

وأوضح وكيل الصحة بالسويس في بيان صحفى اليوم، أن الحملتين أسفرتا عن تحرير 11 محضر جنح، وغلق منشأتين لتسببهما فى خطر داهم على صحة المواطنين.

وتابع «الحفناوي»، أن الحملتين استهدفتا 13 منشأة بالمرور عليها و 7 مدارس، وأسفرت عن إعدام 165 كجم من الأغذية المتنوعة والغلق الإداري لمنشأة لعملها بدون ترخيص، وسحب 13 عينة لتحليلها بمعامل وزارة الصحة.