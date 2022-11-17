خصم 7 أيام من مدير مدرسة لتسببه في تسريب امتحانات الإعدادية ببني سويف

قررت النيابة الإدارية في محافظة بني سويف، مجازاة مدير مدرسة إعدادية لاتهامه بمخالفة التعليمات الوزارية والإهمال، ما أدى إلى تسببه في تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية نهاية العام الدراسي 2020 /2021 في 4 مواد، وذلك بالخصم 7 أيام من راتبه.

النيابة الإدارية توقع جزاء على مدير مدرسة خالف تعليمات الوزارة

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن «ع. م. ض» مدير المدرسة الإعدادية الجديدة المشتركة، التابعة لادارة سمسطا التعليمية، كان رئيس لجنة كوم الرمل الإعدادية، بإدارة سمسطا التعليمية، فى امتحانات الشهاده الإعدادية دور أول فصل دراسي ثاني 2020 و2021، وأنه خالف التعليمات الوزارية بقواعد الامتحانات.

إهمال لمدير مدرسة تسبب في تسريب الامتحانات

كما نسبت التحقيقات إلى مدير المدرسة رئيس لجنة الامتحانات تهمة الإهمال، والذي تسبب في تسريب امتحانات اللغة العربية يوم 1 يونيو 2021، ومادة الدراسات الاجتماعية يوم 2 يونيو 2021، و مادة الهندسة يوم 3 يونيو 2021 ومادة العلوم يوم 6 يونيو 2021، بالمخالفة للقانون والتعليمات وقواعد الامتحانات المعمول بها.

وامر محمد عبدالتواب، وكيل تعليم بني سويف، بتنفيذ قرارات النيابة الإدارية الصادرة ضد مدير المدرسة على خلفية إهماله وتسببه في تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية فى مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والهندسة والعلوم، وإخطاره بقرارات الجزاء والتوقيع عليها لتنفيذها.