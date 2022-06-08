أنباء عن تسريب امتحانات الدبلومات الفنية.. و«التعليم»: نحقق في الأمر

تداولت العديد من منصّات التواصل الاجتماعي وصفحات الغش وجروبات «تليجرام»، أسئلة زعمت أنها لامتحانات الدبلومات الفنية لأكثر من تخصص بعد بدء الاختبار بنحو 10 دقائق، حيث تعقد الامتحانات وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

تسريب أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2022

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه جارٍ التأكد من حقيقة تسريب أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2022، لافتا إلى أنّ الوزارة بدأت على الفور التحقيق في حقيقة الأمر، لتوقيع عقوبات مشددة على الغشاشين، منوها إلى أن غرفة العلميات تحدد الطلاب المسؤولين عن تصوير الامتحانات وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية عليهم.

نتحقق من تسريب أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2022

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ وزارة التربية والتعليم، ما زالت تتأكد من حقيقة تسريب أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2022، مشيرا إلى أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وأضاف، أنّه تم رصد ما يقرب من 161 حالة غش في امتحانات الدبلومات الفنية منذ بدايتها وحتى الآن.

830 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية

وذكرت وزارة التربية والتعلىم والتعلىم الفني، أنّ 830 ألفا و753 طالبا وطالبة، يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 2022، بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدة أن عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية بلغ 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي 3080 لجنة امتحانية.