أنباء عن تسريب أسئلة امتحانات الدبلومات.. و«التعليم»: نحقق في الواقعة

تداول رواد منصّات التواصل الاجتماعي، صور زعموا أتنها أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية لأكثر من تخصص بعد بدء الامتحان بنحو 10 دقائق، حيث تم تصوير الأسئلة ونشرها على «جروبات الغش»، تزامنا مع عقد الامتحانات وسط تنفيذ إجراءات مشددة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

لن نسمح بتسريب أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، لـ«الوطن»، أن امتحانات الدبلومات الفنية تسير بصورة منتظمة ولا توجد أي معوقات، مشيرا إلى أن الوزارة لن تسمح بتسريب الامتحانات، وأن هناك رقابة مشددة داخل لجان الامتحانات، موضحا أن جميع أسئلة الامتحانات مباشرة وخالية من أي تعقيدات.

تسريب أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2022

من جهته، قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه جارٍ التأكد من حقيقة تسريب أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2022، لافتا إلى أنّ الوزارة بدأت على الفور التحقيق في الواقعة، لتوقيع إجراءات مشددة على الطلاب المخالفين، منوها إلى أن غرفة العلميات تحدد الطلاب المسؤولين عن تصوير الامتحانات لتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.

مصدر: «الطالب لا يستفيد من تسريب أسئلة الامتحانات»

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه لا أحد من الطلاب سوف يستفيد من تسريب الامتحانات، وأن جميع اللجان معقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، منوها إلى أن أعمال التصحيح بدأت حتى يتم إعلان النتائج عقب انتهاء الامتحانات بنحو 10 أيام، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من عدم وجود أي مشكلات تؤثر على سير الامتحانات.