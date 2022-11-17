قناة السويس تحقق 155.4 مليار دولار إيرادات على مدار 153 عاما

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، أن القناة منذ افتتاحها في 17 نوفمبر عام 1869، عبر منها 1.4 مليون سفينة من الاتجاهين الشمالي والجنوبي للقناة.

وأضاف ربيع، في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي الحمولات الصافية في قناة السويس وصلت إلى 32.4 مليار طن بكميات بضائع تقدر بنحو 26 مليار طن بين الشرق والغرب.

ربيع: قناة السويس حققت 155.4 مليار دولار

وقال الفريق أسامة ربيع ان قناة السويس نجحت في تحقيق إيرادات ضخمة بلغت 155.4 مليار دولار، على مدار 153 عاما، لتظل إلى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية.

وأضاف ربيع أن الأرقام القياسية التي ما زالت تحققها هيئة قناة السويس تعكس مدى الأهمية الاستراتيجية، التي تتمتع بها قناة السويس بين الممرات الملاحية الدولية.

ربيع: مستمرون في عمليات التطوير

وقال الفريق أسامة ربيع، إن أهم ما يميز مرفق قناة السويس هو عمله بشكل مستمر علي التطوير لمواكبة أحدث السفن واستيعاب الأجيال الجديدة التي تتميز بكبر حجمها لاعتماد حركة التجارة على السفن بشكل كبير.

وأشار الفريق ربيع إلى أن قناة السويس الجديدة كانت نقطة تحول في زيادة استيعاب السفن العابرة والتي شهدت ارتفاع ملحوظ وصل إلى 68 سفينة بدلاً من 42 سفينة.

وأكد ربيع أن تطوير المنطقة الجنوبية ما زال مستمرا لتحسين حركة الملاحية وزيادة معدل الأمان بشكل أكبر، ما يساعد علي رفع تصنيف قناة السويس كممر ملاحي آمن.