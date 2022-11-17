22 ندوة وزراعة 15 ألف شجرة لمواجهة تحديات المناخ بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ لتحقيق أهداف التنمية والحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث وتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال المقبلة وذلك في ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، مؤكدًا ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للعاملين بالجهاز الإداري لتعريفهم بالقضايا والمشكلات التي تواجه العالم مثل قضية البيئة والمناخ وغيرها من القضايا الهامة التي تمس المجتمع.

طرق ترشيد استهلاك الطاقة ومكافحة السحابة السوداء

أشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة لرفع الوعي البيئي لدى العاملين بها بمفهوم التغيرات المناخية، وآليات التكيف معها والآثار السلبية لتغير المناخ على المحاصيل الزراعية وطرق تفادى الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة، وطرق ترشيد استهلاك الطاقة ومكافحة السحابة السوداء في موسم حصاد قش الأرز وزراعة الأشجار المثمرة.

تنفيذ 22 ندوة توعوية عن التغيرات المناخية وأثرها علي البيئة

وأشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى أنه في إطار الحفاظ على البيئة ومكافحة ظاهرة التلوث نظمت المديرية 22 ندوة توعوية عن التغيرات المناخية وأثرها علي البيئة والإنسان والحيوان والمحاصيل الزراعية استفاد منها 413 من العاملين كالآتي :

• تنفيذ 5 ندوات توعوية لـ125 من العاملين بمديرية الزراعة بعنوان «التغيرات المناخية وأثرها على المحاصيل الزراعية.

• تنفيذ ندوتين بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة الزقازيق لـ30 من العاملين بعنوان «التغيرات المناخية وأثرها على حيوانات المزرعة».

• تنفيذ 4 ندوات بالتعاون مع مجمع إعلام الزقازيق لـ23 من العاملين بعنوان التغيرات المناخية وأثرها على البيئة.

• تنفيذ 3 دورات بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بمدينة الزقازيق لـ30 من العاملين بعنوان التغيرات المناخية والآثار السلبية على الزراعة والثروة الحيوانية.

• تنفيذ ندوة بالتعاون مع معهد بحوث الحيوان بمدينة الزقازيق لـ15 من العاملين بعنوان «تأثير التغيرات المناخية على أمراض الدواجن».

• تنفيذ 3 ندوات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لـ20 من العاملين بعنوان الحد من أثر التغيرات المناخية.