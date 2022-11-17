محافظ مطروح يعتمد 175 عقدا لتقنين أوضاع الأراضي والمباني

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قرارات لجنة البت في طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح، وفقا للقانون 144 لسنة 2017؛ لتحقيق مزيد من الاستقرار للمواطنين بحضور اللواء خالد القشلان مديرعام الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة في محافظة مطروح، والمهندسة أحلام المصري مستشار شئون التمليك بالمحافظة.

واعتمد المحافظ قرارات لجنة البت هذا الأسبوع، في طلبات التقنين للمباني والأراضي بعدد 175 عقدًا منها، 117 طلبًا لتقنين المبانى بمراكز مرسي مطروح والعلمين والحمام والنجيلة وبراني والسلوم وسيوة.

18 طلب تقنين أراضٍ زراعية

وقال محافظ مطروح، اليوم الخميس، إن المحافظة تلقت 18 طلب تقنين لأراضٍ زراعية بمراكز الحمام وسيوة والنجيلة، إضافة إلى بحث 40 تظلما مقدما من عدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين، حيث يتم مناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع ومراعاة طبيعة المجتمع المطروحى فى أعمال التقييم.

بحث طلبات التقنين

وحول تقنين الأراضي والمباني، أكد محافظ مطروح حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي في لجان تسعير الأراضي؛ لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة والحفاظ على حقوق الدولة.