وكيل تعليم مطروح: تقنين الاحتفالات في المدارس لمواجهة جائحة كورونا

نبه عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح على مديري الإدارات بتقنين الاحتفالات في المدارس وإعلام المديرية بجميع الفاعليات التي تجري في المؤسسات التعليمية، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال "سلامة ،اليوم، الأحد خلال اجتماعه مع بعض مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بديوان عام المديرية، بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، إن خطته في العمل تستهدف إرساء عمل مؤسسي حقيقي لترسيخ مبدأ اللامركزية في اتخاذ القرارات لضمان الدقة والسرعة في تخطي العقبات التي تواجه تعليم مطروح مع الابتعاد عن جميع الصراعات الشخصية غير المجدية، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد من أجل صالح العملية التعليمية وفي سبيل تحقيق منظومة تربوية متكاملة يشار لها بالبنان بين جميع المديريات التعليمية.

وأكد علي الحضور بعدم التعامل مع أي وسائل إعلام والإدلاء بأي تصريحات مع غلق جميع الصفحات التعليمية الخاصة بالمدارس، وتوجيهات المواد الدراسية والإدارات النوعية بديوان المديرية والأقسام الداخلية بكل إدارة بالإضافة إلي بعض الجروبات غير الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والاكتفاء بالصفحات الرسمية للإدارات التعليمية والصفحة الرسمية الخاصة بتعليم مطروح وذلك لضمان عدم نشر أي معلومات من شأنها إثارة الرأي العام ونشر الشائعات المغرضة.

ولفت إلى أن هناك بعض الصفحات تعد كيانات وهمية وليست ذات صفة رسمية ولا تمثل أي جهة تعليمية، لافتا إلى أن نقابة المعلمين هي الجهة الوحيدة المنوطة بمناقشة القضايا المتعلقة بالقطاع التعليمي، بجانب الصفحات الرسمية الممثلة لتعليم مطروح والإدارات التعليمية فقط.

وأوضح أنه حال عدم غلق صفحات المدارس والصفحات غير الرسمية سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية، وذلك وفق القوانين الوزارية والقواعد الإدارية المنظمة لذلك العمل، موضحا أن تلك الصفحات أصبحت تمثل حاليا عبئا كبيرا على المنظومة التعليمية بنشرها الكثير من الأخبار غير الصحيحة ومن مصادر مجهولة لا تمت للمنظومة التعليمية بأي صلة وفي تلك المرحلة التي تمر بها البلاد في مواجهة جائحة كورونا.