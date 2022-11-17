بسبب ضعف اليورو.. توقعات بارتفاع التضخم في أوروبا لـ2.50% عام 2024

حافظ التضخم في منطقة اليورو على ارتفاعه، رغم تراجعه بشكل طفيف في أكتوبر 2022 على أساس سنوي لـ10.6% وسط ارتفاع أسعار الطاقة وضعف اليورو.

الطاقة والغذاء والتبغ السبب

وأبقت البيانات الضغط على صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة على الرغم من علامات التباطؤ الاقتصادي.

وجاء الضغط التصاعدي الرئيسي للتضخم من بند الطاقة 41.5% مقابل 40.7% في سبتمبر، يليه الغذاء والكحول والتبغ 13.1% مقابل 11.8%، والخدمات 4.3 %، كما هو الحال في سبتمبر، والسلع الصناعية غير المولدة للطاقة 6.1 % مقابل 5.5 في المئة.

وبحسب تقرير EUROSTAT الإحصائي، ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي لا يشمل الأسعار المتقلبة للطاقة والغذاء والكحول والتبغ، إلى 5.0% في أكتوبر، وهو أيضًا أعلى معدل على الإطلاق.

توقعات بالزيادة قبل نهاية 2022

بلغ متوسط معدل التضخم في منطقة اليورو 2.10 في المائة من عام 1991 حتى 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10.60% في أكتوبر من 2022 وأدنى مستوى قياسي بنسبة -0.60% في يوليو من عام 2009.

ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 11.40% بنهاية هذا الربع أكتوبر - ديسمبر 2022، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics وسط توقعات أن يتجه معدل التضخم في منطقة اليورو نحو 2.90% في عام 2023، و2.50 % في عام 2024.