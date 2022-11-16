تراجع وتيرة التضخم بأمريكا وتخفيف القيود الصينية يرفع أسعار النفط العالمي

ساهم تباطؤ وتيرة التضخم في دفع أسعار النفط للارتفاع مجددا، وسط تزايد التوقعات بأن يسهم هذا التباطؤ مع تخفيف قيود كورونا داخل الصين في دفع الطلب العالمي للنشاط.

وارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات الثلاثاء، حيث زادت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 1.02 دولار أو 1.1% إلى 94.16 دولار للبرميل، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.18 دولار أو 1.4% إلى 87.05 دولار.

ارتفاع التضخم في أمريكا

وارتفعت معدلات التضخم في أمريكا بأقل من المتوقع في أكتوبر الماضي، وهو دليل على أن التضخم بدأ في الانحسار، ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرته الشديدة في رفع أسعار الفائدة.

كما قدمت مخاوف المعروض الدعم للأسعار، وقالت وكالة الطاقة الدولية، في وقت سابق، إن حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي المحمول بحرا، والمقرر أن يبدأ في 5 ديسمبر المقبل، يعني أنه يجب إيجاد بديل لما يصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا.

وتسبب إعلان الصين بأنها ستخفف القيود الصارمة المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا في تحفيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة.

وخفَّض بنك جيه.بي. مورجان توقعاته ربع السنوية وللعام بالكامل للنمو الاقتصادي في الصين بسبب قيود مكافحة كورونا المستمرة في البلاد.

وفي الوقت ذاته خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 للمرة الخامسة منذ أبريل، مشيرة إلى تزايد التحديات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، في الوقت ذاته قالت وكالة «رويترز» في استطلاع لها إنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأمريكية قد تراجعت بنحو 300 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر الجاري.