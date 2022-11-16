معدل التضخم في المملكة المتحدة يصل أعلى مستوياته منذ 40 عامًا

قفز معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 11.1% في أكتوبر 2022، مقابل 10.1% في سبتمبر الماضي، وهو أعلى معدل تضخم منذ أكتوبر 1981، مع ضغط تصاعدي رئيسي يأتي من الإسكان والخدمات المنزلية «26.6% مقابل 20.2%»، والغاز «128.9%» والكهرباء «65.7%».

إجراءات بريطانية سريعة

بحسب تقرير مكتب الإحصاء الوطني، كان من المتوقع ارتفاع التضخم إلى 13.8% لو لم تتدخل الحكومة البريطانية للحد من سعر فواتير الطاقة المنزلية، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية «16.2% مقابل 14.5%».

من ناحية أخرى، تباطأت تكلفة النقل بشكل حاد «8. 9% مقابل 10.6%»، ووقود السيارات بشكل أساسي «22.2%»، والسيارات المستعملة «-2.7%»، مقارنة بشهر سبتمبر، وقفز مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2% فوق التوقعات عند 1.7%.

أعلى معدل تضخم

وبلغ متوسط ​​معدل التضخم في المملكة المتحدة 2.66% من عام 1989 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 11.10% في أكتوبر من عام 2022 وأدنى مستوى قياسي بلغ -0.10% في أبريل من عام 2015.

فئات مؤشر الأسعار

وتضم أهم الفئات في مؤشر أسعار المستهلك بالمملكة المتحدة: النقل «13.9%»، الإسكان والمرافق «13.8%»، الترفيه والثقافة «13.4%»، وتمثل المشروبات الغذائية وغير الكحولية 11.6%، والمطاعم والفنادق 11.4%، والسلع والخدمات المتنوعة 9.4% الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة الروتينية للمنزل 7.6%، والملابس والأحذية 6%، وتشمل الفئات الأخرى كل من: المشروبات الكحولية والتبغ 5% والتعليم 3.3% والاتصالات 2.5% والصحة 2.1%.