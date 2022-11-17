شحن 8200 طن ملح إلى مونتينغرو من ميناء شرق بورسعيد الجديدة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شحن 8200 طن ملح إلى مونتينغرو عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة.

السفينة قادمة من دمياط

وصرح المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر، أنّ الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد استقبلت السفينة UNI.K القادمة من ميناء دمياط والتي ترفع علم توجو، يبلغ طولها 93 مترا وغاطس 7.9 متر، والحمولة الكلية 4987 طنا، لشحن 8200 طن ملح إلى مونتينغرو.

جاء ذلك في إطار رؤية الهيئة في فتح أسواق خارجية لأوروبا وأفريقيا وآسيا لتصدير المنتجات مثل الملح والإسمنت وخام الكلنكر عبر الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد.

إجراءات خاصة لدخول السفينة

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد، ما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن.

يذكر أنّ ميناء غرب بورسعيد شهد، أمس، تفريغ 5575 رأس ماشية حية على متن السفينة POLARIS 2 القادمة من كولومبيا لتفريغ 5575 رأس ماشية حية، وترفع السفينة علم بنما، ويبلغ طولها 143 مترا وغاطس 8 أمتار، والحمولة الكلية 18361 طنا.