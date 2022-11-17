كييف تدعو واشنطن إلى دعمها بصواريخ «باتريوت» لمواجهة القصف الروسي

دعا وزير الخارجية الأوكراني، «ديمترو كوليبا»، واشنطن إلى دعم كييف بصواريخ «باتريوت» الأمريكية أرض جو المتصلة برادارات قوية جدا، قائلا في تغريدة عبر تويتر: «آن الأوان لتزويدنا بمنظومة باتريوت للدفاع الجوي»، وفقا لشبكة «العربية.نت».

وأشاد كوليبا بمساعدة الولايات المتحدة لأوكرانيا في مجال الدفاع، واصفا إياها بأنها حيوية، وشدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم، على ضرورة الإسراع في تسليم منظومات دفاعية مضادة للطائرات لأوكرانيا لمواجهة القصف الصاروخي الروسي المتصاعد.

أوكرانيا تحمل روسيا مسؤولية سقوط الصاروخ في بولندا

وفي الوقت ذاته، حمّل وزير الخارجية الأوكراني روسيا، المسؤولية الكاملة عن سقوط الصاروخ في بولندا، الذي أدى إلى مصرع شخصين، قائلا: «إننا نشارك الآخرين وجهة النظر القائلة إن روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن الرعب الذي تسببت به من خلال إطلاق صواريخ، وتداعياتها على أراضي أوكرانيا وبولندا ومولدافيا».

وكان المتحدث باسم الحكومة البولندية، أعلن، أمس، سقوط صواريخ روسية على بلدة حدودية مع أوكرانيا، أسفرت عن مقتل شخصين.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، أنها تتعامل بجدية مع التقارير بشأن سقوط صاروخين روسيين على بولندا، موضحة: «نتحقق من تقارير سقوط صواريخ روسية في بولندا، كما أننا واضحون تماما بشأن الدفاع عن أراضي الناتو»، فيما أدانت لاتفيا استهداف روسيا لأراضي دولة عضوا في حلف الناتو، وأشارت إلى أنها تدعم بولندا.