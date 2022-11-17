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مجدي يعقوب يشكر السيسي على الاهتمام بزراعة الأعضاء: معاناة الأطفال تكسر القلب

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مريم الخطري
03:39 م | الخميس 17 نوفمبر 2022
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

وجّه جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بملف زراعة الأعضاء، بما يمثله من أهمية قصوى، قائلا: «ما نجده في مصر من معاناة بين الأطفال يكسر القلب، أرى أطفالا وشبابا يعانون بسبب عدم وجود أعضاء».

زراعة الأعضاء

وأوضح يعقوب، خلال كلمته في المؤتمر التأسيسي للجمعية المصرية لزراعة الكبد، الذي انطلق تحت شعار «كل شخص يستحق فرصة ثانية في الحياة»، أهمية زراعة الأعضاء، وتوافر الأبحاث العلمية اللازمة كي تكون موجودة في مصر.

التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

وتابع جراح القلب العالمي، أنّه شهد خلال رحلته الطبية خارج مصر، كثير من الأطفال يطلبون التبرّع بأعضائهم بعد الوفاة: «يجب خلق الثقة بين الأطباء والمواطنين وجميع أطراف عملية زراعة الأعضاء»، موضحا أنّها أجرى العديد من الجراحات الناجحة عن طريق زراعة الأعضاء، وعاش بعدها المرضى لنحو 30 عاما.

 

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

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