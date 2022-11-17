رئيس جامعة سوهاج يقرر عودة الزيارات المنزلية لدعم الطلاب المتفوقين

أعلن الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، عودة الزيارات الأسبوعية المنزلية لأسر طلاب الجامعة، والذين نجحوا في تحقيق أرقام قياسية في محو أمية أكبر عدد من الدراسين، تقديرا من الجامعة وتشجيعاً لهم باعتبارهم شركاء أساسيين في هذا المشروع القومي، ولهم الدور الأكبر في تحقيق حلم الوصول إلى «سوهاج بلا أمية 2030».

عودة الزيارات المنزلية للطلاب

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق، أنه بدءا من غد ستواصل إدارة الجامعة زياراتها، إذ يتم زيارة الطالب أحمد إبراهيم خليفة مجاهد بالفرقة الرابعة في كلية التربية شعبة التاريخ، بقرية الحواويش القبلية التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج والذي نجح في محو أمية 43 دارسا.

وفد زيارة طالب محي أمية 43 دارسا

وأضاف عبدالخالق، أنّ الزيارة ستضم رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة وعميد كلية التربية، ومدير مركز تعليم الكبار في الجامعة، ومدير فرع هيئة تعليم الكبار في المحافظة، ومدير المركز الإعلامي ومدير إدارة العلاقات العامة بالجامعة.