رئيس جامعة عين شمس: تبرعات الأعضاء في مصر من الأحياء بنسبة 100%

قال الدكتور محمد المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن المتبرع المتوفي الحديث هو العمود الرئيسي في عملية زراعة الأعضاء، لافتا إلى أن 97% من عمليات زراعة الأعضاء على مستوى العالم من المتبرع المتوفي ولكن في مصر 100% من المتبرعين أحياء.

كل شخص يستحق فرصة ثانية في الحياة

وتابع رئيس جامعة عين شمس خلال فعاليات المؤتمر التأسيسي للجمعية المصرية لزراعة الكبد تحت شعار «كل شخص يستحق فرصة ثانية في الحياة»، أنه تم إجراء نحو 70 ألف عملية زراعة أعضاء بحلول عام 2030، لافتا إلى أن عملية زراعة الأعضاء ليست حرام ويجب القضاء على هذه العادات والمغالطات: «زراعة العالم تجري على مستوى العالم وتنجح ولدينا الخبرات والكوادر البشرية المؤهلة لذلك وهناك القوانين المنظمة لعمليات زراعة الأعضاء».

وأوضح الدكتور محمود المتيني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي داعم كبير للكوادر البشرية في مصر، ولديه اهتمام كبير بملف زراعة الأعضاء ونحتاج إلى عمليات زراعة القلب والأمعاء ونتوسع بها وكذلك زراعة الرئة، مشيرا إلى ضرورة توعية المواطنين من خلال الإعلام والجمعيات المختلفة.

كوادر بشرية مدربة وأبحاث عن عمليات زراعة الأعضاء

وأشار «المتيني»، إلى أن المستشفيات الجامعية في مصر تمتلك الكوادر البشرية والأبحاث المختلف عن عمليات زراعة الأعضاء، مشيرا إلى أن الأدوية الحديثة المتعلقة بعمليات زراعة الأعضاء مهمة جدا ولكن هناك توسعات أكثر وأبحاث نعمل عليها في الفترة الحالية ونحتاج إلى دعم قوي من المواطنين.