11 توصية من «القومي للبحوث» لتوعية المواطنين بالتغيرات المناخية

أكد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والاجتماعية، ضرورة الاهتمام بتثقيف الإناث، واستهداف الريف وذوي المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة ومن لم يلتحقوا التعليم، للتوعية بالتغيرات المناخية، مناشدا ضرورة التركيز على طرح قضية تغير المناخ في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، والتوعية من خلال الاتصال المباشر من خلال نزول المتخصصين في أماكن التجمعات مثل الأندية والكافيهات.

وأوضح المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية في منشور له عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه لابد من توعية جميع المواطنين بالسلوكيات التي تسهم في مواجهة تغير المناخ وتشجيعهم على القيام بها.

جهود توعوية بالتغيرات المناخية

وأشار «القومي للبحوث»، إلى أنه جرى عقد حلقة نقاشية لعرض نتائج بحث بعنوان: «مؤشرات أولية.. تغير المناخ ووعي المواطن المصري»، التي خرجت بعدد من التوصيات للخبراء المشاركين تمثلت فيما يلي:

- الاعتماد على الإضاءة الطبيعية كلما أمكن.

- وضع القمامة والمخلفات في الأماكن المخصصة لها.

- وقف تشغيل الأجهزة الكهربائية والأضواء في حالة عدم استخدامها.

- التعريف بتغير المناخ من خلال المناهج الدراسية.

- نشر الوعي بتغير المناخ.

- تقليل استخدام الكيماويات مثل المبيدات ومستحضرات التجميل.

- المشي أو استخدام الدراجة في المسافات القصيرة.

- التأكد من غلق الصنبور بعد استخدام المياه «الشرب، الاستحمام، عمليات النظافة».

- استخدام الخل في التنظيف بدل المنظفات الصناعية وتقليل استخدام الأكياس البلاستيك.

- زراعة النباتات في الشرفات أو فوق السطح أو أي مكان يسمح بذلك.

- تعريف المواطنين بوجود منتجات صديقة للبيئة وتحفيزهم على استخدامها.