بأرباح 86 ألف جنيه.. «هات اتنين صحابك وافتح مشروع لبيع الأكياس البلاستيك»

شهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في استخدام الأكياس البلاستيكية، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا وزيادة الإجراءات الاحترازية واستخدام المنتجات مرة واحدة، كما أنها بعضها يتميز بجودة عالية وسعر منخفض، وهو ما جعل الكثيرين من الراغبين في فتح مشروعات صغيرة ومتوسطة، في فتح محال لبيع الأكياس البلاستيكية، والتي تحقق لأصحابها مكسبًا وأرباحًا كبيرة ومضمونة بمصروفات قليلة، كما أنه مشروع ميسر يمكن العمل عليه من الشباب دون رأس مال كبير.

ويزداد الطلب على هذه المنتجات خلال موسم الأعياد، واتجاه الكثير من الأشخاص إلى شراء العديد من المنتجات الجديدة التي يتم وضعها في الأكياس البلاستيكية، ونشرت منصة جهاز تنمية المشروعات دراسة جدوى خاصة بإنشاء مشروع أكياس بلاستيكية.

مشروع بيع الأكياس البلاستيكية يشهد رواجا في السوق المحلي

وأوضحت المنصة أن المشروع يلقى نجاحًا كبيرًا في حال العمل عليه، خاصة مع زيادة الطلب من المواطنين خلال الفترة الحالية، موضحة أنها تعمل على تشجيع المشروعات الهادفة، التي توفر دخلا وفرص عمل للشباب.

وأشارت إلى أنه يجب توافر اتفاقيات مع بائعي الملابس والرقابة والمحلات مع القائمين على مشروع بيع الأكياس البلاستيكية وعرضها بشكل جيد لجذب المواطنين إليها وللتسويق لها بشكل جيد.

استثمارات كلية للمشروع بنحو 105 آلاف جنيه

وأضافت دراسة جدوى المشروع، أن أرباح بيع الأكياس البلاستيكية تقدر بأكثر من 86 ألف جنيه في 5 سنوات، من خلال استثمارات كلية للمشروع تقدّر بنحو 105 آلاف جنيه، ويحتاج المشروع إلى توظيف نحو 3 أشخاص ومن الممكن زيادة الأعداد على حسب حجم المشروع، وهو ما يوفر فرص جيدة للشباب في الحصول على فرص عمل.