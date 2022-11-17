جامعة مصر للمعلوماتية تقدم 14 حلاً لمجابهة التغيرات المناخية في COP27

نظمت جامعة مصر للمعلوماتية، جلسة لتقديم حلول تكنولوجية لمجابهة التغيرات المناخية، ضمن فاعليات مؤتمر قمة المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ وقدمت الجامعة 14 حلاً للتصدي لهذه الظاهرة التي تهدد العالم.

أدار الجلسة الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والدكتورة أماني عيسى مسؤول تطوير الأعمال بالجامعة ورئيس اللجنة المنظمة لهاكاثون التغير المناخي، وذلك بحضور قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمتخصصين في قطاع التكنولوجيا من المشاركين في المؤتمر، بالإضافة للدكتورة عزة الشناوي رئيس أمازون ويب سيرفيس مصر، وذلك من خلال تقنية زووم، فضلاً عن الطلاب وأصحاب الشركات الناشئة الفائزون في هاكاثون Climathon 2022، وعدد غفير من المهتمين بما يمكن أن تقدمه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات من حلول لمجابهة تغيرات المناخ.

ابتكارات تكنولوجية لتقليل خطر التغيرات المناخية

وقدمت جامعة مصر للمعلوماتية خلال الجلسة التي انعقدت تحت عنوان «الابتكارات القائمة على التكنولوجيا لتحديات المناخ Climathon 2022»، ابتكارات تكنولوجية من شأنها المساهمة في تقليل خطر التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية ضمن المشروعات الفائزة في هاكاثون التغير المناخي الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع أمازون ويب سرفيس في سبتمبر الماضي، برعاية وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن الجامعة حريصة على توعية الطلاب بالدور الهام الذي يمكن للتكنولوجيا أن تلعبه للتعامل مع مشاكل واقعية نعيشها مثل تداعيات التغير المناخي ولهذا، نظمنا مسابقة هاكاثون التغير المناخي ليكون منصة يخرج منها حلولًا ابتكارية فعالة لهذه الأزمة والتصدي لها من خلال تسخير علوم التكنولوجيا في الحد من تداعياتها، بما يضمن تحقيق التنمية والرفاهية والحفاظ على البيئة من خلال ما يسمى الفرص الرقمية التي تساعد في مراقبة وقياس التغير المناخي والعمل على خفض تداعياتها.

تكنولوجيا المعلومات تقدم حلولا مبتكرة للحد من مخاطر التغير المناخي

وأوضحت الدكتورة ريم بهجت، أنه بفضل قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكننا إيجاد حلول مبتكرة للحد من مخاطر التغير المناخي من أجل تحقيق ما يستهدفه العالم من معدلات التنمية المستدامة، حيث تعمل التكنولوجيا كمحفز رئيسي للتغيير نحو الأفضل من خلال المساعدة في تسريع مسيرة التقدم والارتقاء بالحلول في كافة المجالات من خلال الابتكار.

من جانبها قالت الدكتورة أماني عيسى مسئول تطوير الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، إن مسابقة هاكاثون التغير المناخي في الشرق الأوسط وإفريقيا Climathon 2022، الذي نظمته الجامعة بالشراكة مع Amazon Web Services برعاية وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبدعم من هيئة البريد المصري، وشركة انتل، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، استهدف تسخير التكنولوجيا في إيجاد حلول التصدي لتأثير التغييرات المناخية بشكل متطور وفعال، وهو ما حدث بالفعل من المشاركين البالغ عددهم ما يقرب من 1500 طالب يمثلون 50 جامعة مصرية وعربية وإفريقية من 33 دولة".

وأوضحت الدكتورة أماني عيسى، أن تنظيم الهاكاثون جاء انطلاقا من الدور المحوري الذي تتبناه جامعة مصر للمعلوماتية كمؤسسة تعليمية وبحثية تتبني المبادرة بالابتكار، لافتة إلى أن جميع المشاركون لديهم شغف لتعلم المزيد كرواد وقادة قادرين على احداث التغيير والنمو بقطاع التكنولوجيا في مصر مع قدرتهم على التصدي لظاهرة التغير المناخي بابتكاراتهم.

جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.