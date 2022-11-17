محمود محيي الدين: قضية التمويل هي الأبرز في ملف التغيرات المناخية

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية بمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن التمويل هي القضية الكبرى، «نتحدث عن نظام التمويل العالمي الذي يتيح التمويل للتنمية والمناخ».

وأضاف في كلمته خلال فعاليات قمة المناخ COP27: «نحتاج إلى المزيد من الاستثمارات في مجال الصمود وأن نعوض من تأثروا بالتغيرات المناخية، يشمل ذلك الإجراءات الخاصة بالتقديم، ليس فقط مجرد كلمات التعاطف أو إجراءات رمزية، وبالتالي فإننا في السنوات المقبلة سنسمع عن المزيد من الإجراءات التنفيذية الممتدة على الأرض».

وتابع «محمود محي الدين»: «فيما يتعلق بالتمويل، فإن لدينا إجراء الـ400 مليون دولار، ونعلم أننا جزء من التمويل الخارجي، ولدينا قضية الـ100 مليار دولار، المدن في حاجة إلى تغيير، ولا يمكننا الاعتماد بشكل أساس على هذه الأدوات».

أوضح رائد المناخ: «هناك آليات تقليل يجب أن يتم تفعيلها، وأنا أثني على العمل الذي بدأ من قبل دولة باربادوس وكان هناك إعلان من قبل وزير التعاون الدولي من مصر، أن هناك آليات تقليل تعمل على تمويل المناخ والطبيعة، وهذا أمر جيد جدا، لأن المدن سوف تستفيد شكل مباشر من أسواق رصيد الكربون، وأفريقيا سوف يكون لديها أسواق رصيد تتعامل مع قضايا الغابات، ولكن دعم المجتمعات المحلية والمدن».