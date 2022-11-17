مسؤول بـ«التعليم»: عزل فوري لأي طالب تظهر عليه علامات الإعياء في طابور الصباح

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تكليفات للمديريات التعليمية في مختلف المحافظات، بالتشديد على المدارس، بالعزل الفوري لأي طالب تظهر عليه علامات الإعياء بسبب الفيروسات الموسمية المنتشرة حاليا الفيروس التنفسي المخلوي، مع إبلاغ ولي الأمر بالموقف.

المشرف مهامه اكتشاف أي طالب يعاني من علامات إعياء

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه مشرف المدرسة له مهام عديدة منها مراقبة ومتابعة الطلاب في طابور الصباح يوميًا، وفي حالة الشك أو اكتشاف طالب يعاني من علامات إعياء، يصطحبه فورا إلى غرفة العزل، سواء إلى الطبيبة أو الزائرة الصحية مع إبلاغ ولي أمره.

إفادة طبية بأن نجله بحاجة إلى راحة أو إجازة

وأضاف المصدر، أن في هذه الحالة ستقرر الزائرة الصحية أو الطبيبة إذا كان الطالب يعاني من إعياء حقيقي أم لا، على أن يقوم ولي الأمر بالكشف عليه في المستشفى، ويُحضر إفادة طبية بأن نجله بحاجة إلى راحة أو إجازة، ويتم اعتمادها من المدرسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عبر موقعها الرسمي، إجراءات التعامل مع المرض المعدي النفسي الوبائي داخل المنشأة التعليمية وفقا لدليل وزارة الصحة والسكان، كما يلي.

الاكتشاف المبكر عن الإصابات- الإبلاغ الفوري عند الاشتباه في الحالة.

- التثقيف الصحي ورفع الوعي.

- الاكتشاف المبكر.

- توزيع تعريف الحالة على «وزارة التربية والتعليم – المعاهد الأزهرية - التأمين الصحي».

- المرور على طابور الصباح وقاعات الدراسة بالمنشآت التعليمية يوميا بمعرفة الزائرة الصحية / مسؤول من الطاقم الطبي.

- ملاحظة الطلاب في قاعات الدراسة بمعرفة المدرسين.

- تخصيص مسؤول بكل منشأة تعليمية (الأخصائي الاجتماعي) لمتابعة الطلاب.

- متابعة نسب الغياب لمن غاب أكثر من يومين متواصلين للاستفسار عن أسباب الغياب، والمسؤولين عن ذلك هم الأخصائي الاجتماعي ومدير المنشأة التعليمية.

- اكتشاف الأطباء للحالات بعيادات المنشآت التعليمية وكذلك في الوحدات الصحية والمستشفيات.