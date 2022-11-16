10 إجراءات من «التعليم» لمواجهة الأمراض المعدية في المدارس بعد انتشار الفيروس المخلوي

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالالتزام بإجراءات احترازية في مدارس الجمهورية كافة، بعد انتشار الفيروس التنفسي المخلوي، لحماية الطلاب من الأمراض المعدية، وفقا لدليل وزارة الصحة والسكان، للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية، الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، حفاظًا على على صحة أبنائنا الطلاب.

إجراءات التعامل مع المرض المعدي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الرسمي، إجراءات التعامل مع المرض المعدي النفسي الوبائي داخل المنشأة التعليمية وفقا لدليل وزارة الصحة والسكان، كما يلي.

الاكتشاف المبكر عن الإصابات

- الإبلاغ الفوري عند الاشتباه في الحالة.

- التثقيف الصحي ورفع الوعي.

- الاكتشاف المبكر.

- توزيع تعريف الحالة على «وزارة التربية والتعليم – المعاهد الأزهرية - التأمين الصحي».

- المرور على طابور الصباح وقاعات الدراسة بالمنشأآت التعليمية يوميا بمعرفة الزائرة الصحية / مسؤول من الطاقم الطبي.

- ملاحظة الطلاب في قاعات الدراسة بمعرفة المدرسين.

- تخصيص مسؤول بكل منشأة تعليمية (الأخصائي الاجتماعي) لمتابعة الطلاب.

- متابعة نسب الغياب لمن غاب أكثر من يومين متواصلين للاستفسار عن أسباب الغياب، والمسؤولين عن ذلك هم الأخصائي الاجتماعي ومدير المنشأة التعليمية.

- اكتشاف الأطباء للحالات بعيادات المنشآت التعليمية وكذلك في الوحدات الصحية والمستشفيات.

خطوات الإبلاغ عن حالات الاشتباه والإصابة

- الإبلاغ يوميا من المنشأة التعليمية إلى الوحدة الصحية، ومن الوحدة الصحية إلى الإدارة الصحية، ومنها إلى مديرية الشؤون الصحية، ثم إلى وزارة الصحة.