مصدر بـ«التعليم» يطمئن المتغيبين بسبب الفيروس المخلوي: لا خصم من الدرجات

تصاعدت مخاوف أولياء الأمور خلال الأيام الأخيرة من تكرار غياب أولادهم عن المدارس لإصابتهم بأمراض فيروسية وعلى رأسها الفيروس المخلوي التنفسي، وإمكانية أن يتسبب ذلك في خصم درجات من أولادهم بسبب كثرة الغياب.

الإفادة الطبية لإدارة المدرسة تعيد درجات الانضباط

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ أي ولي أمر لديه تلميذ مصاب بمرض فيروسي معدي، لا يخشى الغياب، فالمهم صحة الطلاب ودرجاتهم محفوظة، ولكن على ولي الأمر أن يُحضر إفادة طبية إلى إدارة المدرسة، حتى لا تتأثر درجاته الخاصة بالانضباط والحضور، مضيفا أنّ الهدف الأهم الحفاظ على الطلاب وحمايتهم من أي مخاطر وعدوى.

أضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تقديم الإفادة الطبية لإدارة المدرسة تعيد درجات الانضباط فورا للطالب إذا كان تم حساب أيامه غياب بدون إذن، وبالتالي لا مخاوف نهائيا من هذه المسألة وأي ولي أمر ابنه مصاب بفيروس معدي وملتحق بصفوف النقل، يتغيب ولكن يُحضر الشهادة الطبية فقط.

إجراءات وزارة التربية والتعليم للحماية من الفيروس المخلوي

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم، مديري المديريات التعليمية بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية:-

- عقد امتحان آخر موحد تحدده المدرسة، للطلاب المتغيبين بعذر طبي مقبول في امتحان الشهر، على أن يقوم بإعداده موجه المادة بالإدارة التعليمية.

- الالتزام بدليل وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، وذلك حفاظًا على على صحة أبنائنا الطلاب.