«التعليم» توضح إجراءات فحص التغذية المدرسية قبل تسليمها للطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات فحص التغذية المدرسية، وفقاً لدليل قطاع الطب الوبائي لوزارة الصحة والسكان، مؤكداة أن الفحص الظاهري أو التقييم الحسي لوجبات التغذية المدرسية المنصرفة لطلاب المنشآت التعليمية کمؤشر أولي للحكم على صلاحية المنتج، وفي ضوء هذا التقييم يجرى اتخاذ قرار قبول استلامه من عدمه من قبل لجان استلام التغذية المدرسية.

إجراءات فحص التغذية المدرسة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن خطة وزارة الصحة تضمنت متطلبات التمهيدية الواجب مراعاتها قبل وأثناء إتمام عملية الفحص الظاهري:

- حصول القائمين على عملية التوريد والاستلام على شهادة صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، التي تنتقل عن طريق الغذاء وجراثيمها.

- يجب التزام كلا من القائم بعملية التوريد والاستلام بقواعد النظافة الشخصية.

- أن يكون القائم بعملية الاستلام مدرب، وعلى دراية بكيفية إتمام الفحص الظاهري.

- يجب توافر متطلبات الفحص الجيد من معدات كمناضد للفرز وصناديق بلاستيكية نظيفة ومطهرة وترمومتر غذائي.. إلخ.

- التأكد من وصول المواد الغذائية المتفق عليها في عربات محكمة الغلق مستوفاة لشروط النقل الجيدة، التي تضمن حماية المنتج من التلف الميكانيكي والتلوث.

- الالتزام بمراجعة وفحص وفرز المواد الغذائية الواردة عند استلامها.

- التأكد من البيانات المدونة ببطاقة المنتج الغذائي، وخصوصا فترة الصلاحية.

- ألا تزيد فترة الصلاحية عن الفترة المدونة بالمواصفة القياسية الخاصة بها.

الفحص الظاهري ومعايير قبول أو رفض المواد الغذائية الصلبة

- يجب أن يكون المنتج محتفظا بخواصه الطبيعية المميزة له، من حيث اللون والطعم والرائحة وأن يكون خاليا من:

التزنخ والطعم والرائحة غير المرغوب فيها.

العفن والنموات الفطرية.

أي شوائب أو مواد غريبة.

الأجزاء المحروقة.

الحشرات وأطوارها وأجزائها والتلف الناتج عن آثارها.

الفحص الظاهري ومعايير قبول أو رفض المشروبات

- يجب أن يكون القوام واللون متجانسين، وله الطعم والرائحة المميز لنوع العصير.

- أن يكون المنتج خاليا من التزنخ.

- يجب أن يكون المنتج حاليا من أجزاء البذور والقشور .

- ضرورة رفض العبوات منتفخة الجوانب والحواف أو بها انبعاج أو تسريب، وكذلك التي بها تلف في اللحام.

- رفض العبوات التي بها رغوة أو مكوناتها بها رائحة كريهة.

- يجب أن يكون المنتج خاليا من أي شوائب أو مواد غريبة أو روائح تخمر كريهة.