«القوى العاملة» تعلن توافر 717 وظيفة في 3 محافظات برواتب تصل لـ6 آلاف جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر وظائف شاغرة في عدد من الشركات الخاصة بمحافظات أسيوط وسوهاج والبحر الأحمر للمؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمرتبات تصل حتى 6000 جنيه شهريًا.

وظائف محافظة أسيوط

كشفت الوزارة عن توافر 20 وظيفة في موظف عملاء بشركة ايزون بمدينة أسيوط الجديدة للحاصلين على موهل عال من الجنسين ويكون السن حتى 35 عامًا والراتب 2950 جنيهًا.

وأيضًا 5 مشرفين بيع بشركة كوكاكولا بعرب العوامر أسيوط للحاصلين على مؤهل عالي والسن 30 عاما والخبرة عام واحد والراتب 4000 جنيه، و25 عامل إنتاج لشركة رويال كلوب لتوليف وخلط الشاي بمركز أبوتيج وتضم الشروط مؤهل متوسط من الجنسين والسن من 25 عام حتى 30 عاما، و10 عمال وسائق درجة ثانية لشركة الترا للمنتجات الطبيه بالمدينة الصناعية بمركز أبنوب وتتضمن الشروط مؤهل متوسط أو دون موهل.

وأشارت إلى توافر فرصة عمل لـ10 مديرين مبيعات و50 مندوب بيع لشركة تشب لتأمين الحياة مصر بشارع الجمهورية، ثان أسيوط والشروط تضم مؤهل عال والخبرة 3 سنوات والسن من 22 عام حتى 45 عاما، و6 مديرين مبيعات و30 مندوب بيع للشركة اللبنانية السويدية تكافل مصر بشارع الجمهورية بمدينة أسيوط وتضم الشروط مؤهل عالي والسن حتى 40 عاما.

كما طلبت 30 أخصائي تمويل بشركة أمان لتمويل المشروعات بشارع الجمهورية بمدينة أسيوط، وتضم الشروط مؤهل اللي من الجنسيين والسن حتى 33 عاما، والراتب 2500 جنيه، و4 سائقين رخصة ثالثة و2 سائق رخصة ثانية و3 مندوب مبيعات و2 فرد أمن و4 عمال لشركة محب نبيل حبيب بمنطقة تقسيم الامريكان بمدينة أسيوط، ويكون المؤهل عالي او متوسط والسن من 28 حتى 40 عاما، والراتب من 2000 جنيه حتى 4500 جنيه.

وطلبت أيضًا 25 عامل إنتاج و5 أمناء مخازن و5 مشرفين إنتاج لشركة ارو للمستلزمات الطبية بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر أسيوط للموهلات العليا والمتوسطة والسن 25 عاما، و5 مدرسين لغة إنجليزية و10 مدرس لغة عربية و6 مدرس تاريخ و3 اخصائي اجتماعي و4 مدرس رياضة و5 مدرس رياض أطفال لمدرسة الراوي الخاصة بمركز ديروط للموهلات العليا والسن حتى 45 عاما.

رواتب تصل لـ6 آلاف جنيه

وأوضحت أن هناك فرص عمل لـ40 أخصائي تمويل لجمعية قيم المجتمعات المحلية للمشروعات الصغيرة بشركة فريال بمدينة أسيوط للموهلات المتوسطة والسن حتى 35 عاما، و3 فنيين إصلاح ماكينات تصوير لموسسة المهندس للأجهزة الكترونية بشارع الهلالي بمدينة أسيوط للموهلات المتوسطة والسن حتى 35 عاما، و5 عمال إنتاج و2 عامل خدمات و2 سائق وعامل مخزن لشركة سافيتو بعرب العوامر بأسيوط للموهلات المتوسطة والراتب 2400 جنيه والسن 22 حتى 30 عام، وعدد 10 مدير مبيعات و15 وكيل مبيعات بشركة متلايف لتامينات الحياة بشارع الهلالي ابراج النيل بمدينة أسيوط للموهلات العليا والراتب من 2500 حتى 6000 جنيه.

وطلبت أيضا 20 وكيلا تأمينيا و10 مديري مبيعات لشركة نيتشر لتأمينات الحياة بشارع الجمهورية بمدينة أسيوط خبرة سنتين للمؤهلات العليا والسن من 22 حتى 40 عاما والراتب 2400 جنيه، وعامل واحد لورشة نجارة بمدينة أبوتيج دون مؤهلات والراتب 2400 جنيه، و20 مخططا ماليا و30 وكيلا تأمينيا و10 مديري مبيعات لشركة الدلتا لتأمينات الحياة بميدان أسماء الله الحسنى بمدينة أسيوط، للمؤهلات العليا من الجنسين، و5 إخصائيي ائتمان لشركة وسيلة للتمويل متناهي الصغر بشارع رعاية الطفل بمدينة أسيوط، للمؤهلات العليا ولا يزيد السن عن 33 عاما والراتب 2500 جنيه.

وأعلنت عن احتياجها لـ20 إخصائيا تمويلا لشركة تساهلي بديروط للمؤهلات العليا والمتوسطة والراتب 2400 جنيه و10 أخصائيي تمويل لشركة أمان بشارع الجمهورية أسيوط للمؤهلات العليا والراتب 2500 جنيه، وعامل لمحل مكره عبد الرحيم أحمد بقرية البري بمركز صدف، و7 إخصائيي ائتمان بشركة ريفي بمركز ديروط للمؤهلات العليا والراتب 2700 جنيه و7 أخصائيي قروض لجمعية سيدات الأعمال بأسيوط والراتب 2400 جنيه، و200 فرد أمن لشركة النسور للأمن والحراسة بمركز أبوتيج للحاصلين على المؤهل أو دون وعدد واحد مندوب مبيعات لشركة جولدن هورس بمركز ديروط ويكون حاصل على مؤهل عال ورخصة مهنية ثانية والراتب 5200 جنيه.

ثانيا محافظة سوهاج

عدد واحد عامل إنتاج و10 مندوبين مبيعات إناث و2 استقبال اناث و5 فنيين لشركة كيوفيرا للصناعات التحويلية بحي الكوثر المنطقة الصناعية الثانية للموهلات العليا والمتوسطة والراتب من 2400 حتى 2600 جنيه.

ثالثا محافظة البحر الأحمر

أعلنت الوزارة عن توافر وظائف ل3 أفراد أمن وعامل مناطق عامة ومشرف غرف لفندق بانسية رويال جاردن جنوب مدينة القصير للمؤهلات العليا والمتوسطة والراتب من 2400 حتى 3100 جنيه، إضافة إلى طباخ أول ومساعد رئيس قسم الجزارة و2 عمال تجهيز وتحضير لشركة مارينا بنياس للاستثمار والتنمية السياحية جنوب مرسي علم بالبحر الأحمر للمؤهلات المتوسطة والراتب من 2400 جنيه حتى 3750 جنيها.