قناة السويس توزع هدايا على السفن بمناسبة الذكرى الـ153 لافتتاحها

قدمت هيئة قناة السويس اليوم الخميس، عدة هدايا تذكارية لربابنة السفن العابرة من المجرى الملاحي للقناة بمناسبة احتفال الهيئة بالذكرى الـ153 على افتتاحها للملاحة البحري.

ووجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، المرشدين بتقديم الهدايا اليوم لكافة السفن العابرة تقديرًا من الهيئة لهم، وللتوكيلات الملاحية التي اختارت المجرى الملاحي للعبور.

ربيع: عبور 78 سفينة اليوم من قناة السويس

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس في بيان صحفي عبور عبور 78 سفينة من الاتجاهين بصافي حمولات 4.7 مليون طن.

وشهدت قناة السويس اليوم عبور 78 سفينة من الاتجاهين بصافي حمولات 4.7 مليون طن، حيث عبرت من الشمال 38 سفينة بحمولات 2.3 مليون طن على رأسهم سفينة الحاويات العملاقة «HMM COPENHAGEN»

وقال البيان إن 40 سفينة عبرت ضمن قافلة الجنوب بحمولات 2.4 مليون طن في مقدمتهم سفينة الحاويات «HMM DUBLIN».