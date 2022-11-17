ميناء دمياط يستقبل ناقلة لشحن 61 ألف طن غاز مسال

استقبل ميناء دمياط البحري، اليوم، ناقلة الغاز المسال LNG FUKUROKUJU، التي ترفع علم «باهاما»، لتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 10 سفن، بينما غادرت 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (LNG FUKUROKUJU)، التى ترفع علم باهاما، ويبلغ طولها 293 مترا، بعرض 49 مترا، المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

13576 طن بضائع صادرة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13576 طن وتتضمن: 930 طن ملح و12646 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32338 طن تشمل: 16677 طن قمح و2466 طن خشب زان و135 طن رخام و4686 طن أبلاكاج و2683 طن خردة و5691 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1218 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 630 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1763 حاوية مكافئة.

صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح، 166370 طنا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 135422 طنا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3548 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا عدد 4375 شاحنة.