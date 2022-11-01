ميناء دمياط يستعد لتصدير 61 ألف طن من الغاز المسال

شهدت هيئة ميناء دمياط، انتظام أعمال الملاحة وتداول سفن الحاويات والبضائع، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع هبوب رياح وسقوط أمطار خفيفة على مناطق عدة في المحافظة، كما استمرت أعمال الشحن والتفريع على الأرصفة، في الوقت الذي استقبل فيه الميناء 11 سفينة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم، أن 13 سفينة غادرت الأرصفة، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء على 33 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS EFESSOS) والتى ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

حركة تداول السفن والحاويات

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 39651 طنا وتشمل 19400 طن يوريا و847 طن نترات أمونيوم و2759 طن ملح و2783 طن رمل و10450 طن بضاعة متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38362 طنا تشمل 3807 أطنان قمح و25065 طن ذرة و3424 طن حديد و1632 طن رخام و1844 طن خشب زان و1115 طن مولاس و3935 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1475 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 571 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 906 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3913 حاوية مكافئة.

إحصائيات رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 128774 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 180918 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2413 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبوراضى وبلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً 3932 شاحنة.