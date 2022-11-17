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قناة الحياة تخصص فقرة عن الفارق بين الورد الصناعي الجيد والرديء

كتب:

محمد متولي
05:35 م | الخميس 17 نوفمبر 2022
لوجو فضائية الحياة

لوجو فضائية الحياة

نشر الحساب الرسمي لفضائية «الحياة» منشورا جديدا لها عبرموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو عن كيفية معرفة الفارق ما بين الورد الصناعي الجيد والورد الصناعي الرديء، عبر استضافة شخص يدعى رامز مجدي، ببرنامج «حلو الكلام».

وقال رامز مجدي، إن جميع المحال تضع الكثير من الورود الصناعية بمدخل المحلات، من أجل توضيح بأن هذا الورد كالطبيعي، في حين يستطيع بعض المتخصصين معرفة ما إذا كان هذا الورد طبيعي أم صناعي، مضيفا: «المطلوب أن الشخص أول ما يشوف الورد يقول إنها طبيعية مش صناعية، وبنشتري الورد من ماليزيا وتايلاند».

وتابع: «بنحط دايما خارج المنازل الورد اللي بيستحمل المياه والشمس، لكن بداخل المنازل بتفضل الحاجات اللي ليها ذوق وشياكة أكتر، على حسب الديكور اللي الزبون عايزه، وبيكون قدامه أكثر من أختيار، وفيه فرق بين الورد داخل وخارج المنزل حتى لا يضر بالمياه أو عوامل التعرية».

 

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بقلم محمد متولي