متحدث الصحة لقناة الحياة: فيروس البرد الحالي لا يستلزم تعطيل المصالح الحكومية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن قرار غلق المدارس من عدمه، قرار وزارة التربية والتعليم، لكن ومن الناحية الصحية، لا يوجد مبرر صحي مبني على دليل علمي، يؤكد ضرورة تعطيل المصالح بسبب وجود أي نوع من أنواع الفيروسات الموجودة حاليا.

معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية ترتفع خلال الخريف وبداية الشتاء

أضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه خلال فترات الخريف، وبدايات الشتاء من كل عام في مصر، وكل دول العالم، ترتفع معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية، وهي مجموعة من الفيروسات الكثيرة والمتنوعة منها فيروس الأنفلونزا.

عبدالغفار: الفيروس المخلوي موجود من زمان

واستطرد: «الفيروس المخلوي موجود من زمان، وهيبقى موجود في السنوات المقبلة، لكن في السنة الحالية، معدل انتشاره مقارنة بالسنوات الماضية أعلى، والسنة اللي فاتت كان كورونا، والفيروسات معدلات الانتشار في المواسم بتختلف، وده فيروس بيصيب الأطفال، لكنه قد يصيب الكبار».

وأوضح أنه من كل 100 شخص لديهم إصابة بهذا الفيروس فيصاب به 98 بأعراض بسيطة أو بدون أعراض، ويشفوا دون الحاجة إلى علاج، لكن هناك حوالى 2% يحصل لديهم مضاعفات، وقد يؤدي ذلك لالتهاب رئوي.

وتابع: «أعراض الإصابة بهذا الفيروس هى ارتفاع درجة حرارة الجسد لمدة 3 أيام بدون الاستجابة للمخفضات، أو وجود صعوبة في التنفس وزرقان في الأغشية المخاطية، والأدوية اللي بتعالجه الأدوية العادية كمخفضات الحرارة ومسكنات الألم، ولا يوجد له لقاح».