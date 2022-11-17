فحوصات ما قبل الزواج في المحافظات بعد التعديل الجديد.. شرط إلزامي لإتمام الزفاف

تساؤلات عدة انتابت بعض الشباب عقب تصديق مجلس الوزراء منذ ساعات على قرار جديد بتحديث تحاليل المقبلين على الزواج، وأن تكون فحوصات ما قبل الزواج شرطا إلزاميا لإتمامه.

ونرصد في السطور التالية تفاصيل التحديث الجديد لفحوص ما قبل الزواج، بحسب إخطار وزارة الصحة للمديريات بجميع محافظات مصر، والذي اطلعت «الوطن» على نسخة منه.

أهمية فحوصات ما قبل الزواج

ويساهم إجراء الفحص للمقبلين على الزواج في معرفة إذا كان هناك إصابة ببعض أمراض الدم الوراثية، وبعض الأمراض المعدية «الالتهاب الكبدي الفيروسي ب»، «التهاب الكبد الفيروسي ج»، ونقص المناعة المكتسب «الإيدز»، وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الأخر أو للأبناء في المستقبل.

أسعار التحاليل الجديدة للمقبلين على الزواج

وأتاحت الدولة في جميع محافظاتها إمكانية إجراء التحاليل الطبية للمقبلين على الزواج في جميع مراكزها ومستشفياتها، بالإضافة الى أنها في متناول الجميع بسعر ثابت في مختلف محافظات مصر فتبلغ قيمتها أقل من 200 جنيه للفرد، وذلك وفقا لما أعلنه المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان له.

أماكن تحاليل المقبلين على الزواج

كما أتاحت الدولة ما يقرب من 300 مركز بالوحدات الصحية في محافظات مصر لاستقبال المقبلين على الزواج لعمل الفحوصات اللازمة والتحاليل السابقة للزواج، وذلك وفقا لبيان وزارة الصحة على موقعها الرسمي، موضحة أنه سيتم زيادة عدد هذه المراكز خلال الفترة المقبلة وذلك.

كما جرى توفير خدمة فحص ما قبل الزواج في منشآت القطاع الصحي الخاص، حيث يُمكن إجراء الفحص بدون موعد مسبق والحصول على النتائج بسرعة وسهولة وذلك بموافقة صدرت من وزارة الصحة والإسكان.

مدة نتيجة فحص الزواج

وتختلف مدة صدور النتيجة بحسب المركز الذي سيتم فيه التحليل، في المراكز الحكومية تحتاج بين أسبوع إلى أسبوعين على الأكثر، وفي المراكز الصحية الخاصة تتقلص المدة إلى 2 إلى 5 أيام في الغالب.

التحاليل الطبية للمقبلين على الزواج الأقارب

وترتبط التحاليل الطبية للمقبلين على الزواج حسب صلة القرابة بين الزوجين، فتحاليل المقبلين على الزواج لغير الأقارب هي: للذكور « ABO & RH - HB% - RB - « HBs Ag - VDRL- HIV - Semen analysis»، ونفس التحاليل بالنسبة للإناث بالإضافة الى تحليلين هما «Rubella IgG ، و (E2-FSH-LH-Prog)».

التحاليل الطبية للمقبلين على الزواج لغير الأقارب

أما فحوصات ما قبل الزواج للأقارب فتزيد تحليلين للتأكد من القدرة على التزاوج بينهم بدون إنجاب أطفال معرضين للإصابة بإعاقة، وهي: «HB Electrophoresis، و«Kariotiping» للذكور والإناث.

شروط إجراء فحوصات ما قبل الزواج

كما أن الشخص المقبل على الزواج غير مضطر للانقطاع عن الطعام أو الصوم أو إجراء أي شئ عند إجراء التحاليل الطبية.