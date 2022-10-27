وزارة الصحة: فحص 363 ألف طالب في حملات الكشف عن فيروس «سي»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 363 ألف و339 طالبًا ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس «سي»، لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي تحت شعار «100 مليون صحة»، بالمجان، وذلك منذ انطلاق المبادرة يوم 15 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان خلو مصر من فيروس «سي».

الصحة: المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و200 ألف طالب

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف العام الحالي فحص 2 مليون و200 ألف طالب من طلاب المرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الجاري، فضلاً عن تقديم العلاج للحالات المكتشفة.

فحص الطلاب بما لا يؤثر على العملية التعليمية

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى إجراء الفحص للطلاب من خلال 412 فريقًا طبيًا تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي ومدربين على أعلى مستوى، حيث يتم تقديم خدمة الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكداً التعاون مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف لتنظيم أعمال الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة والتي تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.

وأوضحت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحوصين للجان الكبد بفروع هيئة التأمين الصحي لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل، والبالغ عددها 24 لجنة كبد أطفال، تضم عدد من أطباء الأطفال المدربين على بروتوكول العلاج.