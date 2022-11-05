كيفية طلب المساعدة الطارئة في قمة المناخ.. طريقتان للتواصل مع وزارة الصحة

ساعات قليلة وستنطلق قمة المناخ في دورتها السابعة والعشرين المقرر إقامتها في شرم الشيخ، غدًا الأحد، وتمتد حتى 18 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.

وتعمل الدولة بكافة مؤسساتها على انعقاد قمة المناخ بشكل منتظم وبأعلى معايير ومزيد من اتخاذ التدابير الاحترازية لسلامة الجميع وصحتهم في ظل تواجد العديد من المشاركين المتوقع تواجدهم بشرم الشيخ لحضور مؤتمر COP27.

كيفية التواصل مع الصحة في قمة المناخ

وطالبت الرئاسة المصرية للـcop27 جميع المشاركين بالالتزام الكامل بالمعايير والتدابير الاحترازية الصحية المطبقة، وتطبيق البروتوكول المتبع بالنسبة لجائحة كوفيد 19، وعلى الراغبين في تقديم استفسارات أو طلب المساعدة الصحية الطارئة، التواصل مع الموقع الخط الساخن لوزارة الصحة المصرية 112 أو 123.

استعدادات وزارة السياحة لعقد قمة المناخ

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة سهى بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، عبر فضائية «DMC» مع الإعلامية هبة ماهر، إنه الوزارة استعدت لقمة المناخ بشكل رائع، لافتة إلى أنه تم تدريب وتأهيل العاملين بفنادق شرم الشيخ على الممارسات الصديقة للبيئة، استعدادا للقمة التي تستضيفها مصر.

وأشارت المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة، إلى عمل الوزارة على توفير كافة الخدمات وسبل الراحة بما يتوافق مع توقعات وانطباعات كل زائري المؤتمر، الذي يتوقع أن يصلوا إلى أكثر 25 ألف مشارك بالمؤتمر العالمي، وفق قولها، وتعمل الوزارة على التواجد بشكل دائما في مدينة شرم الشيخ في تلك الفترة بهدف التفتيش والرقابة على جميع المنشآت الفندقية ورفع كفاءتها، والتأكد من كل الإجراءات الاحترازية والخاصة بالسلامة الصحية والغذائية.