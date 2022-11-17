منصة شباب العالم تنظم جلسة نقاشية حول «انبعاثات التبغ» بقمة المناخ

تواصل الجلسات النقاشية الخاصة بمنصة «منتدى شباب العالم» WYF، اليوم، بالمنطقة الخضراء «Green Zone»، لمناقشة قضية انبعاثات التبغ، ومدى تأثيره على الأطفال، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ضمن فعاليات قمة المُناخ «COP 27»، المنعقده بمدينة شرم الشيخ.

الترويج المباشر لشركات التدخين

وشارك بالجلسة، عدد من النخبة المختصصين، من بينهم كلفن كو، مدير برنامج اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، الدكتورة أميرة هريدي، مدير برامج بالجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال، والدكتورة هبه السواحلي، مسئول تقني في منظمة الصحة العالمية في مصر.

وقال كو، إن شركات التدخين لا تقوم بأي نوع من أنواع الترويج المباشر لمنتجاتها، لكن الأعمال الفنية والدرامية، تروج لها بطريقة غير مباشرة، عن طريق ظهور الأبطال وهم يدخنون، لافتًا إلى أن الإقلاع عن التدخين أمر صعب على المدخن، ويحتاج إرادة قوية وممارسة الرياضة باستمرار.

كما ألقى الضوء أيضًا، على دور المدارس في رفع وعي الأطفال بمخاطر التدخين، لإنهم بحاجة إلى تلقي المعلومة، وذلك عن طريق الأفلام الوثائقية المبسطة التي تتناول أضرار التدخين على نظامهم الصحي، وكيفية الحفاظ على أنفسهم، مؤكدًا أن الدول الفقيرة هي أكثر الدول تأثيرًا من ضرر التبغ.

التوعية بمخاطر التدخين

فيما أوضحت هريدي، أن هناك دور كبير على الأهل في توعية أبنائهم بمخاطر التدخين، ومنعهم عن مشاهدة الأفلام التي تتناول التدخين، ويعود ذلك إلى مدى تعلقهم ببعض أبطال هذه الأفلام وإتخاذهم قدوة لهم خاصة في فترة المراهقة، فضلا عن دور الأسرة في عدم تدخينهم شخصيًا على إعتبارهم قدوتهم الأولى.

واستدلت بطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، حاولت التدخين تقليدًا لوالدها، بالإضافة إلى تدخين السيدات الحوامل، الذي يؤثر بالسلب على صحتهن، مشيرة إلى رفع وعي الأطفال والشباب بكيفية الرفض «قول لا»، سواء رفض التدخين أو الجلوس بمكان به مدخنين.

بينما أوضحت «السواحلي»، أن المدارس لها دور كبير في رفع الوعي للأطفال والشباب، في سن المراهقة، السن الذي يبدأ الطفل في فرض شخصيته والنضوج.

وفي ختام كلمتها، أكدت ضرورة النهوض والوقوف أمام أضرار التدخين قائلة: «قوموا اقفوا وقولوا لا».