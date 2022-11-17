أستاذ علوم سياسية: مصر حققت مكاسب كبيرة من قمة المناخ COP27

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن مصر حققت نسبة كبيرة من المكاسب التي كانت ترجوها قبل بداية قمة المناخ، سواء في الجانب الاقتصادي أو السياسي أو الأمني، وعلى الصعيد الأفريقي أيضا الذي كانت تمثلها مصر في هذه القمة، أو عن طريق إبراز مكانة الدولة المصرية على تنظيم حدث ضخم مثل COP27.

مكاسب مصر من مؤتمر المناخ

وأضاف «فهمي» في تصريحات لـ«الوطن» أن المكاسب التي حصلت عليها الدولة في الجانب الاقتصادي تستحق النظر إليها ودراستها على أنها أولوية، لأنه عند النظر إلى الأرقام والمبادرات التي أعلن عنها من أجل مساعدة مصر في مجابهة التغيرات المناخية نرى أن رقم 500 مليون دولار يستحق منا النظر والدراسة، بالإضافة إلى حصول مصر على مبادرة الـ150 مليون دولار لمواجهة التغيرات والتوجه نحو بيئات نظيفة، وهذا في تقديري واحد من أكبر المكاسب التي حصلت عليها مصر من القمة بصفتها الممثل الرسمي لأفريقيا في هذا المؤتمر.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن المكاسب المذكورة نستطيع التعامل معها بواقعية، وواحد من أهم المكاسب التي حصلت عليها الدولة المصرية، إعادة تقديم الدولة للوجهة الإقليمية أو الدولية كدولة مستقرة أمنيا وسياسيا وذات إمكانيات كبيرة، ومن خلال التنظيم الجيد لهذا المؤتمر مصر حجزت لها مكانة متقدمة خلال ما يحدث من تطورات.

قبول دولي من العالم لمصر

وأضاف أن نجاح مؤتمر المناخ في مصر جعل الدول الأخرى أمام اختبار قوي في تنظيم الدورات المقبلة «هناك قبول دولي من العالم لمصر».