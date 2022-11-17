محافظ الإسكندرية: 12 سلسلة تجارية تبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «في حب الإسكندرية» التي تستهدف تخفيض أسعار السلع الغذائية في الأسواق، من منتجات الألبان والزيت والبقوليات مراعاة لظروف المواطنين بجانب 7 سلع كانت في المرحلة الأولى، مشيدا بالتزام 12 سلسلة تجارية بعرض البضائع بأسعار مخفضة.

وأجرى محافظ الإسكندرية، اليوم، بجولة تفقدية بعدد من فروع سلاسل المحال المشاركة بمبادرة في حب الإسكندرية لتوفير السلع بأقل من سعر التكلفة، وذلك لمتابعة سير المبادرة بيومها الثالث ومردودها لدى المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لرفع المعاناة عن المواطنين.

محافظ الإسكندرية: المواطنين أعربوا عن سعادتهم بتخفيض الأسعار

وخلال الجولة، استفسر المحافظ من المواطنين عن مدى رضاهم عن المبادرة واحتياجاتهم، حيث وجه المواطنين الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، وأعربوا عن تطلعهم لإضافة المزيد من السلع الأخرى بالمبادرة.

تخفيض أسعار السلع في 192 فرعا بالإسكندرية

وأشاد المحافظ بجهود عدد من المحال المشاركة والتي باعت المنتجات أقل من الأسعار المتفق عليها في المبادرة، عبر 192 فرعا تابعة لـ12 سلسلة تجارية من المحال الكبرى بنطاق أحياء المدينة، لتوفير كافة السلع للمواطنين بالأسعار المتفق عليها بالمبادرة مع تقديم كامل الدعم للمواطنين المترددين على المبادرة.

وأكد المحافظ أن الدولة حريصة على توفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

أسعار السلع في المرحلة الأولى من مبادرة في حب الإسكندرية

ويذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل 7 سلع أساسية، وهي: «الأرز الأبيض - البيض - السكر - المكرونة - الفراخ المجمدة - الخضار - الفاكهة» بنسبة خصم تتراوح بين 10: 20%، على أن يكون سعر الأرز الأبيض حبة عريضة 14.5 جنيه بدلا من 16.5 بنسبة خصم 15 %، وسعر كرتونة البيض بـ 70 جنيه بدلاً من (80 إلى 85)، وسعر كيلو السكر 16.50 جنيه بدلا من 18 جنيها، وسعر كيلو المكرونة 12 – 13 جنيه بدلا من (14- 16.5)، والفراخ المجمدة سعر الكيلو بعد الخصم 63.50 جنيه بدلا من (70- 80)، وكل من الخضار والفاكهة بنسبة خصم 10% عن سعر السوق.