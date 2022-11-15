تخفيضات على الأرز الأبيض بمبادرة «في حب الإسكندرية».. الكيلو بـ14.5 جنيه

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إضافة سلعة الأرز الأبيض بمبادرة في حب الإسكندرية لتشمل المرحلة الأولى 7 سلع، بعدما كان المقرر لها 6 فقط؛ استجابة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يتوافر بسعر 14.5 جنيه للكيلو.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، فأنه في استجابة سريعة للمواطنين مع بداية تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة «في حب الإسكندرية»، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع المعاناة عن المواطنين، وتكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بضرورة مراعاة ما يواجه المواطنين من آثار الأزمة العالمية، قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إضافة سلعة الأرز الأبيض في مبادرة ·في حب الإسكندرية».

وأوضح البيان، أن المبادرة التي تتم في 192 فرعًا من سلاسل تجارية كبرى، تصبح بذلك المرحلة الأولى من المبادرة تشمل 7 سلع أساسية وهي «الأرز - البيض - السكر - المكرونة - الفراخ المجمدة - الخضار - الفاكهة» وبنسب خصم تتراوح بين 10: 20%.