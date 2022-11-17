محمود محيي الدين: قمة المناخ «COP27» شهدت مبادرات وخطوات غير مسبوقة

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، إن قمة المناخ بشرم الشيخ شهدت العديد من المبادرات والخطوات غير المسبوقة علاوة على تحقيق تقدم في بعض الملفات، رغم وجود عجز في الثقة، ما يستلزم المزيد من دعم القيادات السياسية وإحداث تغيير في السلوك.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية رفيعة المستوى لرواد المناخ بعنوان «التقدم والأولويات» بحضور رفيع المستوى من رئاسة قمة المناخ وممثلي الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.

تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص

وأوضح «محيي الدين» أن هناك قيود على الموازنات الخاصة بتمويل المناخ، «غير كاف وغير عادل وغير كفء»، ما يستلزم تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

دمج الأطفال في قلب العمل المناخي

وأبرز رائد المناخ عدد من الخطوات غير المسبوقة التي شهدتها قمة المناخ بشرم الشيخ، إذ جرى تعيين أول مبعوث للشباب في تاريخ قمم المناخ وهي الدكتورة أمنية العمراني، وشهدت قمة المناخ إطلاق جناح الشباب والأطفال ودمجهم في قلب العمل المناخي.

وأشار «محيي الدين» إلى مشاركة 7 أطفال من مختلف دول العالم بأفكارهم والحلول من خلال الكتب وتطبيقات البودكاست وغيرها.