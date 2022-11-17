محمود محيي الدين: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية ستنتقل للمستوى العالمي

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات المصرية شهدت منافسة حوالي 6281 مشروعا.

مشاركة المشروعات الفائزة في قمة المناخ

وأوضح «محيي الدين» أن تلك المبادرة ستصبح جزءا رئيسيا من قمم المناخ المقبلة وستنتقل إلى المستوى العالمي، منوها بمشاركة المشروعات الفائزة وعددها 18مشروعا في قمة المناخ بالمنطقة الخضراء والزرقاء.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الختامية رفيعة المستوى لرواد المناخ بعنوان «التقدم والأولويات» بحضور رفيع المستوى من رئاسة قمة المناخ وممثلي الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، أن تلك المشروعات تركز على تقديم الحلول مثل إعادة التدوير وللتنوع البيولوجي والطاقة النظيفة وغيرها، مشيرا إلى أن تقرير الخبراء رفيع المستوى المستقل حول تمويل العمل المناخ من خلال نهج شمولي يربط بين تمويل العمل من أجل المناخ والعمل من أجل التنمية.

ضرورة تسريع العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

واختتم «محيي الدين» كلمته بالتأكيد أن العالم لا يتحمل المزيد من التعقيدات في ملفات العلوم والتمويل، معربا عن أمله في دور الشباب والقيادات السياسية في تسريع العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.