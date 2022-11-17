مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بتونس: اهتمام الأسر والأطفال بالقراءة زاد بشكل ملحوظ منذ الثورة

قالت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية في تونس، إنه يوجد اهتمام كبير من الأطفال والأسرة التونسية بالقراءة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع الزخم الثقافي في تونس منذ الثورة التونسية، حيث أصبحت تنتظم المعارض بشكل واضح، بداية من معرض تونس الدولي للكتاب، والذي تنظمه وزارة الثقافة إلى جانب فعاليات أخرى يتم تنظيمها من قبل القطاع الخاص.

وأضافت «رمضاني»، خلال تصريحات مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المكتبة الوطنية بتونس، تنظم بعض الفعاليات الموجهة للأطفال، ويوجد ملاحظة أن العديد من الأسر تبدأ بسن مبكرة، بتوعية أطفالهم بأهمية القراءة في الوقت الحالي.

وتابعت مراسلة القاهرة الإخبارية، أنه يوجد وعي لدى الأسر التونسية بأهمية القراءة، لكن هذا الوعي يبقى مشروطا بالمستوى التعليمي للأسر، وبطبقتهم الاجتماعية في بعض الأحيان.

وأوضحت أن الوعي زاد بشكل كبير في تونس، بأهمية المطالعة والقراءة، والإقبال على الكتب التي تتحدث عن تاريخ تونس، والشخصيات المؤثرة والهامة في تاريخ تونس.