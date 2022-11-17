رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بتونس: اهتمام الأسر والأطفال بالقراءة زاد بشكل ملحوظ منذ الثورة

كتب:

محمد أسامة رمضان
07:54 م | الخميس 17 نوفمبر 2022
نسرين رمضاني

نسرين رمضاني

قالت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية في تونس، إنه يوجد اهتمام كبير من الأطفال والأسرة التونسية بالقراءة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع الزخم الثقافي في تونس منذ الثورة التونسية، حيث أصبحت تنتظم المعارض بشكل واضح، بداية من معرض تونس الدولي للكتاب، والذي تنظمه وزارة الثقافة إلى جانب فعاليات أخرى يتم تنظيمها من قبل القطاع الخاص.

وأضافت «رمضاني»، خلال تصريحات مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المكتبة الوطنية بتونس، تنظم بعض الفعاليات الموجهة للأطفال، ويوجد ملاحظة أن العديد من الأسر تبدأ بسن مبكرة، بتوعية أطفالهم بأهمية القراءة في الوقت الحالي.

وتابعت مراسلة القاهرة الإخبارية، أنه يوجد وعي لدى الأسر التونسية بأهمية القراءة، لكن هذا الوعي يبقى مشروطا بالمستوى التعليمي للأسر، وبطبقتهم الاجتماعية في بعض الأحيان.

وأوضحت أن الوعي زاد بشكل كبير في تونس، بأهمية المطالعة والقراءة، والإقبال على الكتب التي تتحدث عن تاريخ تونس، والشخصيات المؤثرة والهامة في تاريخ تونس.

اقرأ المزيد:

مراسل قناة القاهرة الإخبارية بشرم الشيخ: 9 جلسات بقمة المناخ اليوم للبحث عن حلول

محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: روسيا قلقة من إدخال السلاح لأوكرانيا عبر المواني البحرية

محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: أوكرانيا المسؤولة عن وقف إمدادات الغذاء للعالم

«القاهرة الإخبارية»: نانسي بيلوسي تعلن عدم ترشحها لرئاسة مجلس النواب الأمريكي مرة أخرى
بقلم محمد أسامة رمضان