محاصيل جافة للزراعة في الشتاء.. المطر يزيد إنتاجيتها

بالرغم من هطول الأمطار ليلا ونهارا في فصل الشتاء الذي يدق علي الأبواب بعد مرور أيام قلائل لقدومه إلا أن بعض المحاصيل الزراعية في هذا الفصل من العام الممطر يتم زراعتها بشكل جاف فهي تعبر عن قدرة الخالق سبحانه وتعالى على كوكب الأرض.

زراعات جافة في الشتاء

وقال الدكتور يحيى زكريا عميد كلية الزراعة، بجامعة كفر الشيخ، عن أنواع تلك المحاصيل الجافة التي تزرع في فصل الشتاء الممطر ومنها محصول القمح، والشعير، والفول البلدي، والكتان، والبرسيم، وبنجر السكر، مشيرا إلى أن تلك المحاصيل تزرع في فصل الشتاء بشكل جاف ولا تروى إلا كل 20 يوما أو أكثر حيث يصل الري للبعض منها مثل محصول الفول البلدي لأكثر من 25 يوما، وهكذا بما ينطبق علي باقي المحاصيل التي سبق ذكرها.

وأشار إلى أن تلك المحاصيل الجافة تنبت وتنمو في فصل الشتاء علي مياه الأمطار التي تسقط من السماء ليصبح المطر من أهم عوامل وفرة الإنتاج لتلك المحاصيل بل ويعمل على إزالة الصدأ من القمح، والمن من الفول البلدي، فللمطر فوائد عديدة للزراعات الشتوية في مصر تعود بالنفع على المزارعين.

المطر يزيد من إنتاجية المحاصيل

ويقول محمد فتحي مزارع من أبناء كفر الشيخ، إن فصلي الخريف، والشتاء هو المدد بالنسبة لنا في كل عام لزيادة الإنتاج من المحاصيل الشتوية الجافة والتي يعمل المطر علي المساعدة في نموها وكثافة المنتج منها، مشيرا إلى أن المطر هو الروح للمحاصيل الشتوية مثل القمح، والفول البلدي، والشعير، والكتان.