مستشار وزير الزراعة: توجيه الرئيس بشأن سعر القمح خبر سعيد للمزارعين

قال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، إن توجيه الرئيس السيسي بإعادة النظر في السعر المخصص للقمح هو خبر سعيد للمزارعين وبالأخص لمزارعي الغلة.

تغطية كل المساحة المزروعة بالقمح بتقاوي معتمدة.. قريبا

وأضاف «فهيم» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سامح عبد الهادي ببرنامج «الزراعية الآن» على فضائية «مصر الزراعية»، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا جدًا بمحصول القمح، لافتًا إلى أنه قريبًا سيتم تغطية كافة المساحة المزروعة بالقمح بمصر بتقاوي معتمدة، لتفادي وجود تقاوي كسر بيت من المزارع.

التقاوي المعتمدة ستزيد من الإنتاج

وأوضح مستشار وزير الزراعة أن تقاوي كسر البيت تتضمن العديد من المشكلات والتي تؤثر على الإنتاجية، إضافة إلى الأمراض المنقولة بالبذرة مثل التفحم، لافتًا إلى أن تغطية المساحة بتقاوي معتمدة ستنعكس على زيادة الإنتاجية الرأسية للمزارع، كاشفًا عن الفائدة التي سوف تعود على المزارع بتزويد أردب أو أكثر للفدان بنفس التكلفة.

وزير الزراعة يقوم باجتماعات على مدار الساعة مع المعنيين بملف التقاوي والأسمدة

وأكد «فهيم»، وجود اجتماعات على مدار الساعة في مقر ديوان عام الوزارة بين وزير الزراعة مع كل المعنيين بملف التقاوي والأسمدة وكل ما له علاقة بمحصول القمح كمحصول قومي، منوهًا عن وجود تعليمات واضحة بدعم المزارع بكل ما تستطيع الوزارة أن تقدمه.

الإعلان عن السعر الاسترشادي قبل الموسم بشهرين

ونوه مستشار وزير الزراعة أن العام هو العام الثاني على التوالي الذي يتم فيه تحديد سعر القمح قبل الزراعة، لافتًا إلى أن العام الماضي تم الإعلان عن سعر القمح في أول نوفمبر وهو ما جعل بعض المزارعين لم يستطيعوا زراعته، وهو ما تم تلافيه هذا العام حيث تم الإعلان عن السعر الاسترشادي قبل موسم الزراعة بشهرين.