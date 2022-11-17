عضو لجنة مواجهة كورونا لـ محمد علي خير: الفيروس المخلوي ليس له أي تطعيم

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إن الفيروس المخلوي ليس له أي تطعيم، ويتخذ معه نفس إجراءات أدوار البرد العادية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير على شاشة «المحور»، أن أدوار البرد المنتشرة حاليا، تتراوح بين دور إنفلونزا عادية أو كورونا، أو دور البرد الذي يسببه الالتهاب الفيروسي المخلوي، أو الالتهاب الفيروسي الغدي، «هذه الأسماء ليست غريبة أو جديدة وموجودة منذ زمن، لكن لمرورنا بجائحة كورونا، بدأ تركيزنا مع نزلات البرد الفيروسية أكثر من اللازم».

وتابع: «الالتهاب الفيروسي المخلوي موجود منذ فترة طويلة، ودائما ما يحدث في آخر فترة الخريف وبداية فصل الشتاء، وأعراضه الحرارة والسخونة والرشح والعطس والكحة والهمدان، ويضاف للفيروس المخلوي صفارة الصدر، وهذا الالتهاب الفيروسي ينتشر في الأماكن سيئة التهوية أو التي لا نتبع فيها الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة والعكس في منديل، أو غسل اليدين بمجرد ملامستها لأي أسطح يشتبه وجود عدوى عليها».

وأوضح: «لذلك فنحن نحتاج لأخذ نفس احتياطات كورونا، والفيروس المخلوي ويمثل نسبة عالية هذه الفترة، وليس له تطعيم مثل الإنفلونزا أو كورونا».