الصين تبني مزيدا من المستشفيات استعدادا لمواجهة انتشار فيروس كورونا

تعهدت السلطات الصحية العليا في الصين بتعزيز شبكات المستشفيات لعلاج مرضى فيروس كورونا بشكل أكثر فاعلية، في إشارة إلى أنّ البلاد تستعد لتحمل عدد أكبر من الحالات، بحسب صحيفة «بزنس تايمز».

ارتفاع حالات الإصابة إلي 23276 حالة جديدة

أبلغت الحكومة الصينية، اليوم، عن ارتفاع حالات الإصابة إلى 23276 حالة جديدة في مناطق في جميع أنحاء البلاد.

وقال جو يان هونج، مسؤول في لجنة الصحة الوطنية، إنّ الصين ستبني المزيد من المستشفيات المتخصصة في علاج مرضى كوفيد-19 المتوسط ​​والشديد، وتضمن أن وحدات العناية المركزة تمثل 10% من جميع أسرة المستشفيات لرعاية المرضى الأكثر ضعفاً.

بناء المزيد من المستشفيات

وأضاف أنه يتعين على المدن الصينية أيضًا بناء المزيد من عيادات الحمى لتسهيل الاكتشاف المبكر لعدوى كوفيد-19، مع إضافة المزيد من المستشفيات المؤقتة لاستيعاب المرضى الذين لا يعانون من أعراض أو خفيفة.

ووضع المسؤولون خططا لتسريع التطعيم، دون إعطاء تفاصيل، وكان هذا واحدًا من 20 إجراءً جديدًا لتوجيه السيطرة على فيروس كورونا وتم إصداره الأسبوع الماضي.

ويؤكد المسؤولون أنّهم ما زالوا ملتزمين بالتحكم الصارم في الفيروس، فإن الإرشادات الجديدة - التي خففت وقت الحجر الصحي للمسافرين والاتصالات الوثيقة، من بين تغييرات أخرى أثارت الآمال في أن البلاد تتجه نحو العودة إلى بقية العالم في العيش مع الفيروس.